Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 79 n. 3 MARTEDI' 03 GENNAIO 2023 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 18:36

          Stellantis leader in Italia per veicoli a basse emissioni

        2. 18:19

          Gas: chiude piatto sui 77 euro al Megawattora

        3. 18:03

          Spread Btp-Bund: conclude in lieve calo a 210 punti base

        4. 17:54

          Mps: chiude in forte aumento in Piazza Affari, +6%

        5. 17:42

          Borsa: Europa conclude bene, Parigi +1,9%

        6. 17:38

          Borsa: Milano chiude in forte rialzo, Ftse Mib +1,9%

        7. 16:12

          Borsa: Milano prosegue in deciso rialzo (+1,6%) con Europa

        8. 14:48

          Spread: meno tensione su titoli di Stato Europa, Btp al 4,5%

        9. 13:18

          Borsa: Europa in rimbalzo, ancora clima festivo

        10. 12:20

          Borsa: Milano torna sopra 24mila punti

        Tutte le news
        Modifica consenso Cookie