Consumi: Centinaio, il mondo chiede più made in Italy

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - "Tutto il mondo sa che mangiare e bere italiano è una garanzia di qualità e di bontà. In occasione delle ultime feste, abbiamo esportato il 20 per cento in più dei nostri prodotti enogastronomici rispetto allo scorso anno. È la dimostrazione che possiamo e dobbiamo investire con sempre più convinzione per valorizzare questo patrimonio e proteggerlo da chi pratica concorrenza sleale". Lo afferma il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio commentando i dati pubblicati da Coldiretti.

"Il made in Italy può continuare a crescere grazie alla ricerca, al sostegno al lavoro dei giovani agricoltori, alla trasparenza su provenienza e caratteristiche dei prodotti.

Questo è il futuro che vogliamo sulle nostre tavole e che il resto del mondo ci chiede, altro che insetti e carne sintetica", conclude Centinaio. (ANSA).