Cina: a dicembre il Pmi manifatturiero Caixin scende a 49

(ANSA) - MILANO, 03 GEN - In Cina l'indice Pmi manifatturiero sponsorizzato dalla rivista Caixin a dicembre è sceso a 49 da 49,4 di novembre. Si tratta del quinto mese consecutivo di contrazione con l'indice che ha subito un calo peggiore delle attese a causa delle misure per contenere la diffusione del Covid-19.

Sale la produzione che si attesta a 48,7 rispetto a 47,4 di novembre, con il dato più alto da agosto 2022. In calo invece i nuovi ordini. La fiducia delle imprese, infine, è migliorata, raggiungendo il valore più alto da febbraio. Le pressioni inflazionistiche sono rimaste contenute, con un modesto aumento dei costi dei fattori produttivi e un leggero calo dei prezzi.

