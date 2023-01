Borsa: crescono Pmi quotate, 26 Ipo 2022 e 899 mln raccolti

(ANSA) - MILANO, 03 GEN - Con 26 nuove Ipo e 899 milioni di euro di capitali raccolti, nel 2022 continua la crescita del mercato Euronext Growth Milan (l'ex Aim), dedicato alle piccole e medie imprese dinamiche e competitive. L'anno si chiude con un saldo positivo, pari a 16 società in più, che porta il numero complessivo delle quotate a 190, rispetto alle 174 di fine 2021 (+9%), per una capitalizzazione di 10,6 miliardi di euro. E' quanto viene rilevato dall'Osservatorio Pmi Egm sulle Ipo 2022 di Ir Top Consulting, che evidenzia come il listino dedicato alle piccole e medie imprese sia in "controtendenza rispetto al listino principale, il quale, chiude il 2022 con 224 società quotate in calo rispetto alle 232 quotate al 31 dicembre 2021".

Nel corso del 2022 il mercato principale ha visto 6 Ipo (di cui 2 translisting provenienti da Euronext Growth Milan) e 14 delisting. La dimensione del listino dedicato alle Pmi "si consolida registrando un giro d'affari complessivo 2021 di 7 miliardi di euro (+33% annuo) e circa 28 mila dipendenti (+27%) rappresentando un forte volano per l'occupazione e la crescita economica". (ANSA).