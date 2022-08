Abi: cresce uso mobile banking, smartphone e computer alla pari

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Italiani sempre più orientati verso il mobile banking, con smartphone e computer che ormai si equivalgono in termini di utilizzo per le operazioni digitali.

Lo rileva una indagine Abi Lab-Doxa. Per le operazioni informative, come saldo e movimenti, prevale l'utilizzo del mobile banking tramite smartphone, usato da oltre il 65% degli utilizzatori del servizio, ma la percentuale sale oltre il 78% per la fascia generazionale dei millennials. Per le operazioni dispositive come bonifici, pagamento bollette e bonifici istantanei, l'indagine sottolinea un equilibrio tra i due canali, ma tra le generazioni più giovani come early millennials e millennials cresce la predisposizione all'uso dei dispositivi mobili.

La quota dei clienti attivi su mobile e internet banking che ha aperto il rapporto con la banca esclusivamente in modalità digitale è in crescita rispetto al periodo pre-pandemico (40%).

Tale quota è costante tra tutti i gruppi generazionali tranne che per i boomers (55-74 anni), che presentano percentuali più basse. In generale conto corrente e carte si confermano i prodotti più sottoscritti online al primo contatto.

Per un intervistato su due smartphone e computer sono considerati ugualmente sicuri. Tuttavia ci sono delle differenze generazionali: il computer genera più sicurezza tra i boomers, lo smartphone tra gli early millennials. Nel ventaglio dei possibili strumenti di controllo e sicurezza, i giovani si sentono più sicuri ad utilizzare sistemi biometrici; i boomers, invece, prediligono strumenti tradizionali come codici di accesso e password. (ANSA).