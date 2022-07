Fisco: Bitonci-Gusmeroli, bene stop partiti a microtasse

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - "Ci fa molto piacere che la pdl n.

2784 della Lega, presentata due anni fa per l'abolizione di 20 micro tasse, sia stata seriamente presa in considerazione da altre forze politiche. Il fatto che la nostra proposta possa infatti vedere la luce grazie a un nostro apposito emendamento al decreto Semplificazioni, dopo essere stata già inserita nella delega fiscale, è motivo di soddisfazione. La Lega dal 16 novembre 2020, data di presentazione della pdl, sta insistendo per prima in Parlamento affinché tasse il cui gettito è addirittura inferiore al costo di gestione del gettito stesso vengano abolite. Il decreto Semplificazioni è il provvedimento più naturale e idoneo per accogliere e approvare questa misura.

Chiediamo a tutte le forze politiche di sostenere l'emendamento della Lega in commissione Finanze e di unire le firme per raggiungere subito questo importante obiettivo".

Lo dichiarano i deputati della Lega Massimo Bitonci, capogruppo in commissione Bilancio e responsabile del dipartimento Attività Produttive del partito, e Alberto Gusmeroli, vicepresidente della commissione Finanze e responsabile unità Fisco del partito. (ANSA).