Fisco: Palazzo Chigi, c'è l'accordo, ora iter rapido

Raggiunto l'accordo sul disegno di legge di delega fiscale. E' il risultato dell'incontro, presieduto dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Roberto Garofoli, che si è tenuto questa sera a palazzo Chigi con i referenti designati dai partiti di maggioranza. Cosi fonti di Palazzo Chigi: "L'intesa ha riguardato gli ultimi aspetti della delega, in particolare quelli relativi alla revisione del catasto, alla disciplina dei regimi di tassazione del risparmio, alla revisione dell'Irpef e del sistema delle deduzioni e delle detrazioni fiscali. Le forze di maggioranza si sono impegnate a fare in modo che l'iter sia rapido in entrambi i rami del Parlamento".