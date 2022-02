Pa: Flepar (professionisti), smart working sia strutturale

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Un appello alla politica e alle Istituzioni, perché "il lavoro agile diventi strutturale", e funga anche da "leva per riconfigurare l'organizzazione delle Pubbliche amministrazioni, per la digitalizzazione e per una complessiva riforma dei servizi, nell'ottica di attuazione del Pnrr", il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ad esprimersi così la segretaria generale della Flepar, la Federazione dei Professionisti della pubblica amministrazione (avvocati, ingegneri, architetti, biologi, geologi, chimici, attuari, statistici, medici, infermieri, tecnici di radiologia) Tiziana Cignarelli, in apertura del digital talk dal titolo, 'Smart è, chi Smart fa', questo pomeriggio, promosso dalla sua stessa organizzazione. "Chiediamo alla politica di fare un passo avanti: benissimo la disciplina della contrattazione collettiva per lo smart working, ma non è sufficiente consegnare tutto alla dirigenza amministrativa", perché, ha proseguito, "anche la dirigenza amministrativa deve avere un quadro di riferimento nel quale potersi muovere, nella propria autonomia, a seconda della situazione delle singole amministrazioni". In una fase, ha aggiunto l'esponente della Flepar, in cui "si parla tanto di intelligenza artificiale, il lavoro agile può anche costituire un'intermediazione fondamentale tra la persona per l'intelligenza artificiale. Il lavoro agile - ha concluso Cignarelli - è una modalità che ancora mette al centro la persona, quindi, sfruttiamolo, consolidiamolo, per andare incontro all'intelligenza artificiale in modo più maturo e strutturato". (ANSA).