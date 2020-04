Piazza Affari accelera, vola il prezzo del petrolio

Piazza Affari prova ad accelerare (+1,1%) anche grazie al miglioramento dello spread al termine di una mattinata volatile soprattutto per gli altri listini europei meno tonici di Milano. Restano in testa le aziende legate al petrolio, i cui prezzi in risalita fanno da traino alla Borse, Saipem (+8,7%), Eni (+7%) e Tenaris (+4,4%) con Poste (+5,2%). In coda resta Amplifon (-4,9%) seguita da Cnh (-2,3%) e Recordati (-1,1%) in un listino nervoso. Fuori dal paniere principale da segnalare lo sprint di Giglio Group, in asta di volatilità con un rialzo teorico del 25%, grazie all'accordo siglato dalla società di e-commerce sulle mascherine alle aziende aderenti a Confindustria.

Lo spread tra Btp e Bund è in calo. Il differenziale si attesta a 189,2 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,461%.

Il petrolio in volata a New York, dove le quotazioni del Wti salgono del 10,19% a 22,38 dollari al barile sulla scia di una possibile tregua nella guerra dei prezzi fra l'Arabia Saudita e la Russia.

- Seduta contrastata per i listini asiatici dove Tokyo ha lasciato sul terreno l'1,37% con una sguardo rivolto alla possibile chiusura della città per arginare il coronavirus e allo yen che si rafforza sul dollaro. Altrove a sostenere le borse è il rimbalzo del greggio dopo che la Cina ha fatto sapere di voler acquistare petrolio per rimpinguare le sue riserve. Poco mossa Hong Kong (+0,2% a seduta ancora aperta). Segnano rialzi più convinti le piazze di Shanghai (+1,06%) e Shenzhen (+1,7%) e sul mercato dei cambi, alla luce della nuova parità fissata dalla Banca centrale per il reminbi lo yuan si indebolisce rispetto al biglietto verde. La migliore del continente asiatico è tuttavia Seul (+2,34%).