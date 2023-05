(ANSA) - MILANO, 29 MAG - "La neutralità tecnologica ribadita nei regolamenti primari richiede una regolamentazione secondaria che coinvolga tutte le istituzioni e le associazioni di categoria". Lo dice il presidente della Consob, Paolo Savona intervenendo all'assemblea di Assosim. Savona resta "dell'avviso, ripetuto più volte, che non può esservi una regolamentazione degli strumenti virtuali senza includere una regolamentazione delle molteplici nuove tecniche contabili, anche per renderle tra loro fungibili al fine di non creare una frantumazione dell'unità del mercato". "Il Decreto-legge Fintech, da poco convertito, che riflette lo spirito delle scelte europee del Pilot regime e del MiCAr, presenta una regolamentazione incentrata - ricorda il presidente della Consob- sugli strumenti finanziari 'virtuali' al fine di renderne il loro trattamento simile a quello degli strumenti 'tradizionali'". Per Savona "l'integrazione tra questi due universi dovrebbe passare attraverso l'uso di tecniche contabili a registro decentrato, immutabili e autocertificabili (come la blockchain permissionless dei Bitcoin) o quelle solo apparentemente decentrate (come le DLT permissioned per tutti gli altri usi). Ancora però le normative varate o in corso di definizione insistono su una, per me incomprensibile, "neutralità tecnologica". "Forse questa indicazione - sottolinea il presidente della Consob - nasconde l'intento di impedire l'uso di ogni contabilità realmente decentrata, ossia lasciando a un centro esterno agli investitori il compito di registrare tutte le operazioni". Per cui "le contabilità decentrate restano al margine della trattazione, invece di essere considerate, come io credo, il cuore del problema". (ANSA).

