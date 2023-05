(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Chiusura debole per le principali Borse europee, in una seduta dagli scambi ridotti per la chiusura di Wall Street, Londra e di alcuni listini del Vecchio Continente. A Parigi l'indice Cac 40 ha terminato le contrattazioni in calo dello 0,21% a 7.303, a Francoforte il Dax ha ceduto lo 0,2% a 15.952 punti. Fiacca anche Madrid (-0,08% a 9.183 punti l'Ibex 35), nel giorno in cui il premier Pedro Sanchez ha chiamato la Spagna alle elezioni anticipate dopo la sconfitta alle amministrative. (ANSA).

