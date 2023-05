(ANSA) - TRENTO, 27 MAG - "Fino a qualche tempo fa era chiaro che si doveva passare ad una moneta ufficiale che aveva le stesse caratteristiche delle criptovalute". Lo ha detto il presidente della Consob, Paolo Savona, nel corso di un incontro nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma. "Ci era stato detto - ha aggiunto - che in due anni sarebbe arrivata la risposta. Poi serviranno altri cinque anni. Perchè non è andata avanti questa operazione? Se tu crei l'euro digitale i depositi rischierebbero di uscire dal circuito monetario". (ANSA).

