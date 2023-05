(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Sui crypto asset "l'Italia ha avuto un'accelerazione interessante e mostra una maggiore maturità". Lo afferma Marco Mosca, head of Coverage, Marketing and Solutions di Societe Generale Securities Services, a margine del Salone del Risparmio 2023, sottolineando che il digitale "è il futuro" e renderà "molto più agile il processo di investimento". E' dunque necessario "lavorare tutti insieme per mitigare il rischio della gestione di questi strumenti finanziari", aggiunge Mosca, spiegando che l'infrastruttura è fondamentale. All'interno delle associazioni di categoria si sta infatti lavorando a livello infrastrutturale "sull'emissione di fondi completamente digitalizzati e di asset digitalizzati, in modo che i fondi con un'emissione di quote arcaica passino direttamente a uno step evoluto del digitale". Un passaggio che coinvolge anche il mondo degli asset. Per quanto riguarda le criptovalute invece prevalgono ancora delle difficoltà, in quanto bisogna trasformare la valuta reale in una valuta cripto per poi andare in una fase di investimento, spiega il manager. In generale "il digitale sta entrando prepotentemente" anche nell'industria del risparmio gestito ed è un elemento di "accompagnamento del business", che consente di "guidare i clienti verso prodotti come crypto currency e crypto asset". (ANSA).

Ottieni il codice embed