(ANSA) - PECHINO, 30 MAR - "In questo mondo incerto, la certezza è l'offerta della Cina come un'ancora per la pace e lo sviluppo globali", ha aggiunto Li, in merito alla ripresa economica post-pandemia instabile e le crescenti tensioni con gli Stati Uniti. I commenti sono maturati a poche settimane dal ruolo rivendicato da Li per la Cina di pacificatore che si oppone alle sanzioni unilaterali, in una bocciatura delle misure sollecitate da Washington contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina, ma anche di quelle contro gli alleati tradizionali come Iran e Corea del Nord. La Cina ha fissato un obiettivo di crescita di Pil di "circa il 5%" per il 2023, tra i più bassi degli ultimi decenni, che però non sarà "facile" da raggiungere. Per questo, Pechino si concentrerà sulla prevenzione dei principali rischi finanziari, promettendo ulteriore sostegno statale al settore privato ancora sconvolto dalle stretta normativa, dall'iimobiliare, al tecnologiico fino e all'istruzione privata. "Ottimizzeremo l'ambiente imprenditoriale in modo che le imprese statali possano migliorare i propri affari, le imprese private osare di più e le società straniere investire maggiormente", ha assicurato Li, alla prima conferenza internazionale da quando è stato nominato a inizio mese alla guida del governo. La Cina, ha continuato, continuerà a "prevenire i rischi maggiori", mantenendo "con fermezza la linea di fondo" contro i "rischi sistemici" a tutela della stabilità, tra le turbolenze del settore bancario internazionale e i crescenti timori sui programmi di sviluppo alimentati dal debito dei governi locali cinesi. Il premier ha ribadito gli appelli ad evitare "una nuova Guerra Fredda" e a resistere al protezionismo, sollecitando la soluzione "di differenze e controversie tra i Paesi con mezzi pacifici, salvaguardano pace e stabilità globali". Secondo l'agenzia Xinhua, Li ha incontrato ieri la numero uno del Fmi Kristalina Georgieva a margine del forum, al quale partecipano anche i premier spagnolo Pedro Sanchez, malese Anwar Ibrahim e di Singapore Lee Hsien Loong. (ANSA).

Ottieni il codice embed