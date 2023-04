(ANSA) - NEW YORK, 29 MAR - Binance, la maggiore piattaforma la mondo di scambio di criptovalute, ha nascosto per anni legami con la Cina in contraddizione alle dichiarazioni dei suoi manager. Lo riporta il Financial Times citando alcune documenti interni della società, secondo i quali l'amministratore delegato Changpeng Zhao e altri manager hanno ripetutamente istruito i dipendenti di Binance a nascondere la presenza in Cina della società, che includeva - almeno fino al 2019 - un ufficio e una banca usata per effettuare alcuni pagamenti. Le indiscrezioni arrivano mentre le autorità americano stringono il cerchio sull'industria cripto e l'aizone avviata proprio contro Binance dai regolatori americani, che l'hanno accusata di aver servito illegalmente i clienti americani. (ANSA).

