(ANSA) - MILANO, 11 MAR - La maggiore stablecoin in criptovaluta è scesa dal suo livello di ancoraggio di 1 dollaro ed è stata scambiata oggi a un valore caduto fino a 81,5 centesimi a causa dell'esposizione dell'emittente Circle Internet Financial nella Silicon Valley Bank. La moneta Usd o Usdc - spiega Bloomberg - è un elemento chiave dei mercati delle criptovalute e dovrebbe mantenere un valore costante di 1 dollaro, garantito da contanti e da titoli di Stato a breve scadenza. Ma 3,3 miliardi di questo 'cuscinetto', su un valore di circa 40 miliardi di dollari, erano depositati presso la Silicon Valley Bank, appena fallita. Le autorità di regolamentazione americane hanno dichiarato il crac della banca con sede a Santa Clara in California venerdì scorso e gli investitori sono in attesa maggiori chiarimenti sulla restituzione dei depositi. In questo vuoto, Usdc è sceso sotto 1 dollaro e a fine mattinata è stato scambiato a 90 centesimi a Londra. Anche le stablecoin più piccole, come Dai e Pax Dollar sono anch'esse scese dai loro valori di ancoraggio: è il segnale di quanto sia ampio il nervosismo. (ANSA).

