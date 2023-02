Ue: Urso a Stoccolma per vertice su politica industriale

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso sarà questa sera a Stoccolma per partecipare al primo Consiglio competitività sotto la presidenza svedese in vista del Consiglio d'Europa del 9-10 febbraio che esaminerà il documento della Commissione dal titolo "A Green Deal Industrial Plan for the Net-Zero Age". Alla riunione parteciperà anche il Commissario europeo al mercato interno e ai servizi, Thierry Breton, titolare del dossier più importante su cui si stanno misurando le istituzioni europee: come rispondere all'Inflation reduction act (Ira) varato dagli Usa e alla competizione globale sempre più forte della Cina. Il "vertice" - fa sapere una nota del Mimit - sarà anche l'occasione per una serie di incontri bilaterali: il primo, questa sera, con il ministro svedese del Clima e delle Imprese, Ebba Busch, che presiede il Consiglio nel semestre svedese e con lo stesso Commissario Breton. Nella giornata di domani sono previsti altri bilaterali, tra i quali con il ministro portoghese dell'Economia e della Transizione Digitale, Pedro Siza Vieira. Urso e il viceministro Valentini - prosegue la nota - hanno già avuto nei giorni scorsi numerosi incontri e colloqui bilaterali con diversi colleghi europei, al fine di illustrare il "non paper" nazionale della Presidenza del Consiglio sul documento della Commissione. Durante gli incontri Urso e Valentini hanno evidenziato come il Documento della Commissione sia "una base di partenza importante ma non sufficiente, e che serve una maggiore ambizione per rispondere alle sfide globali". (ANSA).

Ottieni il codice embed