(ANSA) - NEW YORK, 12 GEN - "Non ho rubato fondi". Lo afferma Sam Bankman-Fried, il fondatore ed ex amministratore delegato di Ftx, la piattaforma di trading di criptovalute finita in bancarotta. Le sue parole seguono la scoperta di almeno 5 miliardi di dollari in contanti e cripto asset rinvenuti dagli advisor della società. (ANSA).

