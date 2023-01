Almaviva: Salvini visita l'azienda, focus su progetti Ict

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha visitato oggi a Roma la direzione generale di Almaviva. "Il presidente della società, Alberto Tripi, e l'amministratore delegato, Marco Tripi, - spiega l'azienda - hanno avuto modo di presentare al ministro i progetti realizzati da Almaviva, in Italia e all'estero, nell'ambito dell'Ict applicato al trasporto ferroviario, stradale e marittimo, alla mobilità nelle aree metropolitane, alla logistica intermodale. L'incontro è stato, inoltre, l'occasione per illustrare l'attività e il ruolo del gruppo nei processi di trasformazione digitale di settori strategici per l'innovazione, la sicurezza e la crescita del sistema Paese, anche in vista dei grandi eventi legati al Giubileo 2025 e alla possibilità dell'Expo 2030 , valorizzando soluzioni sviluppate in Italia con tecnologie cloud, di intelligenza artificiale, cybersecurity, internet of thing, blockchain, digital twin e mixed reality". Nel corso della visita, "il ministro si è poi soffermato nel Moova Demo Center, lo spazio dedicato alla piattaforma Almaviva per la mobilità integrata e multimodale, allestito con laboratori tecnologici, area di simulazione, control room e spazi di coworking. Il ministro Salvini ha espresso al vertice aziendale il proprio apprezzamento per il percorso di crescita e i risultati raggiunti anche all'estero dal gruppo, che si dimostra realtà importante del digitale italiano, settore essenziale per la competitività del Paese". (ANSA).

