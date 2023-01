"Stop di un mese alle procedure di licenziamento dei 190 dipendenti di Jabil"

"Sospese per un mese le procedure di licenziamento dei 190 dipendenti Jabil, una boccata d'ossigeno per i lavoratori della multinazionale statunitense dell'elettronica con sede in Italia a Marcianise (Caserta)". Lo annuncia in una nota il Ministero dell'Industria e del Made in Italy.

"Dopo una lunga trattativa tra i sindacati e l'azienda, a seguito dell'intervento del sottosegretario del Mimit, Fausta Bergamotto, delegata ai tavoli di crisi - prosegue la nota - sono stati ottenuti trenta giorni di tempo e tentare una ricollocazione dei lavoratori, che in questo mese avranno gli ammortizzatori della cassa integrazione".