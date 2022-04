Usa: creati 431 mila posti, la disoccupazione scende al 3,6%

L'economia americana ha creato in marzo 431 mila posti di lavoro, superando la soglia dei 400 mila per l'11/mo mese consecutivo, la striscia positiva piu' lunga dal 1939. Il tasso di disoccupazione e' sceso al 3,6%.



Il numero di nuovi posti di lavoro e' un po' sotto le attese degli analisti e di quello di febbraio (rivisto in rialzo da 678 mila a 750 mila), ma secondo i media Usa conferma la resilienza del mercato occupazionale, in continua ripresa. Il tasso di disoccupazione e' sceso dal 3,8% di febbraio al 3,6%, il piu' basso da febbraio 2020, quando e' scoppiata la pandemia. La media del salario orario nel settore privato, invece, e' salita in marzo del 13% a 31,73 dollari.