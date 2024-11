Blitz di Unicredit su Bpm. Giorgetti: 'Non è concordato'

Nuovo colpo a sorpresa da parte di Unicredit che mette nel mirino Banco Bpm e punta a diventare la terza banca nel panorama europeo e a consolidarsi in Italia con sinergie per 1,2 miliardi di euro. Un blitz che trova freddi il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e il vice premier e ministro ai trasporti e alle Infrastrutture, Matteo Salvini che non nascondano la loro irritazione. Fonti di governo raccontano che l'operazione è stata comunicata a ridosso della delibera del Cda di UniCredit e il Governo ne ha potuto soltanto prendere atto ma approfondirà con la procedura del Golden power, come previsto dalla normativa e come sempre accaduto in passato per casi simili. Per l'esecutivo, tra l'altro, non sarebbe chiara la finalità dell'operazione vista anche la concomitanza con l'interesse dell'istituto italiano verso la tedesca Commerzbank.

Ma ecco l'operazione. Dopo Commerzbank, messa per il momento in stand-by in attesa dell'esito delle elezioni in Germania del prossimo febbraio, Andrea Orcel guarda sul mercato domestico con un'offerta pubblica di scambio volontaria da oltre 10 miliardi di euro, per l'istituto guidato da Giuseppe Castagna.

Un'incursione, maturata nel fine settimana e di cui sono stati avvertiti in prossimità, tanto le istituzioni quanto il vertice di Bpm. "Io direi che l'operazione di Bpm sia un'operazione che si aspetta da anni è molto complementare a noi non tocca molto il network, de facto l'impatto cliente sarà tutto positivo e aggiunge molto valore", dice il Ceo.

E' un'operazione "comunicata ma non concordata col governo", chiarisce Giorgetti.

L'offerta messa in piedi da Unicredit che in Borsa perde 4,77% a 36,27 euro, spariglia le carte ad un terzo polo bancario con Piazza Meda pivot. E' infatti recente la doppia mossa, prima sul risparmio gestito con l'opa su Anima e poi, soprattutto, su Mps di cui il Banco è diventato uno dei principali azionisti in seguito all'ulteriore vendita di quote da parte del Mef. Sul Monte "non abbiamo ambizioni", precisa Orcel che il dossier l'ha guardato senza poi andare avanti, ma prima che Siena - che a Piazza Affari lascia il 2,23% a 5,8 euro - fosse risanata dalla cura di Luigi Lovaglio.



La mossa non piace proprio a Salvini che chiede l'intervento di Banca d'Italia. "Non vorrei che qualcuno volesse fermare l'accordo Bpm-Mps per fare un favore ad altri", è il giudizio del vice premier che rileva come "Unicredit ormai di italiano ha poco e niente" ed è una "banca straniera".

Non è da meno Giorgetti. "Poi vedremo, come è noto esiste la golden power. Il governo farà le sue valutazioni, valuterà attentamente quando Unicredit invierà la sua proposta per le autorizzazioni del caso", aggiunge. A stretto giro did posta Orcel si dice d'accordo: "Sono tutte operazioni complicate quando si tocca il sistema bancario: ci vuole cautela" e quuindi che il governo valuterà "è la risposta corretta che ci aspettavamo". Giorgetti sottolinea anche un altro timore: "Citando von Clausevitz il modo più sicuro per perdere la guerra è impegnarsi su due fronti, poi chissà che magari questa volta questa regola non sarà vera".



Non sfugge come Unicredit ora si trovi a correre proprio su due fronti. Da una parte incardinare l'operazione di Banco Bpm con un'offerta - spiega Orcel - che "al momento non è vincolante, è fatta in buona fede" e che se verrà portata a termine lo sarà al massimo entro giugno prossimo. Uno scoglio potrebbe essere il premio dello 0,5% sulle azioni Bpm valutate 6,657 euro e che oggi, invece, sono andate più su: hanno segnato i 7 euro con il titolo salito del 5,58%.



L'Enpam, per esempio, che ha l'1,99% del Banco, ritiene l'offerta bassa. Nelle more dell'operazione anche un aumento di capitale, pari al 13,9% del capitale sociale che sarà al voto dell'assemblea straordinaria di Unicredit del 10 aprile. Nel frattempo entro tre settimane, nelle tappe dell'ops, sono previste il documento alla Consob e le richieste di autorizzazioni a Bce, Banca d'Italia e Ivass anche per la quota di controllo in Anima su cui Bpm ha lancia un'offerta.

Sull'altro fronte Unicredit deve gestire quello che ad ora è solo "un investimento" in Commerzbank che "ha tempo per maturare". L'istituto italiano, tra derivati e azioni, è il primo azionista con il 21% e può salire, qualora la Bce l'autorizzi, alla soglia d'opa del 29,9%. E non è detto che lo faccia. Sicuramente non in tempi brevi.

Con lo spartiacque delle elezioni tedesche, se ci sarà un accordo non sarà prima di un anno. Per cui qualsiasi acquisizione e integrazione di Banco Bpm che "speriamo avvenga in maniera rapida e fluida, resterà indipendente - puntualizza Orcel - da qualsiasi ipotetica e futura integrazione tra HvB e Commerzbank". Quest'ultima in Borsa a Francoforte cede il 4,86% a 14,58 euro con il mercato che teme un disimpegno da parte di Unicredit. D'altra canto i costi di integrazione con il Banco Bpm per 2 miliardi di euro, pari a 50 punti di impatto sul coefficiente Cet1 lasciano pensare agli analisti che l'operazione tedesca venga abbandonata.

