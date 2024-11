Unicredit gruppo paneuropeo con 15 milioni clienti

Unicredit è l'erede di una lunga storia che inizia nel 1870 con la fondazione della Banca di Genova, successivamente denominata Credito Italiano. Ma le singole banche che sono entrate a far parte del gruppo negli anni hanno addirittura radici più antiche, come Rolo Banca, le cui origini risalgono al lontano 1473.

Nel corso degli anni prosegue l'incorporazione e la fusione di una serie di altre banche. Il gruppo UniCredit nasce nel 1998 dalla fusione tra Credito Italiano e Unicredito. Negli anni 2000 si espande effettuando alcune operazioni rilevanti. Tra queste l'offerta pubblica di acquisto lanciata nel 2005 sulla banca tedesca Hvb-Group. Nel 2007 arriva poi la la fusione con Capitalia. Le operazione del gruppo di Piazza Gae Aulenti arrivano fino ai giorni nostri. Nel settembre scorso l'attuale amministratore delegato Andrea Orcel decide di acquistare una quota Commerzbank del 4,49% che lo Stato tedesco aveva messo in vendita. Successivamente Unicredit è salita al 21% del capitale ed è prima azionista dell'istituto di credito tedesco.

UniCredit è una banca commerciale pan-europea con un modello di servizio unico nel suo genere in Italia, Germania, Europa Centrale e Orientale. Il gruppo opera con 13 banche in tutta Europa, ha oltre 15 milioni di clienti e 77mila dipendenti. E' organizzata in quattro macro-aree geografiche principali e tre fabbriche prodotto, corporate, individual e group payments solutions. Nei primi nove mesi del 2024 il gruppo ha messo a segno un utile netto di 7,7 miliardi di euro.

In Italia ha una rete capillare con oltre 2.000 filiali e offre servizi dedicati, grazie all'integrazione con la tecnologia e la digitalizzazione. Nel Paese opera con una struttura che ha sette aree territoriali, (Nord Ovest, Lombardia, Nord Est, Centro Nord, Centro, Sud e Sicilia) deputate a gestire i rapporti con i territori.



