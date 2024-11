Banco Bpm, 4 milioni di clienti e 20mila dipendenti

Il gruppo Banco Bpm nasce l'1 gennaio 2017 dalla fusione di due grandi banche popolari, Banco Popolare e Banca Popolare di Milano, trasformatesi in società per azione.

Banco Bpm conta oltre 20mila dipendenti, 1.400 sportelli, circa 4 milioni di clienti.

La banca, guidata da Giuseppe Castagna, è oggi il terzo gruppo creditizio italiano per attivi. All' inizio di novembre ha lanciato un'Opa totalitaria su Anima, che è il primo gruppo indipendente di gestione del risparmio in Italia, ed la scorsa settimana ha acquistato il 5% delle azioni del Monte dei Paschi di Siena messe sul mercato con una procedura accelerata dal Ministero dell'Economia. Poichè Anima ha sua volta acquistato il 4% di Mps, con la conclusione dell'Opa banco Bpm possederebbe il 9% dell'istituto senese. Questo aveva fatto intravedere il rafforzamento di un terzo polo bancario in Italia.

L'istituto ha una presenza radicata nelle regioni del Nord Italia, tra quelle a più alta concentrazione industriale d'Europa. Si tratta di una rete capillare a servizio di famiglie e imprese, una "profonda conoscenza del mercato e soluzioni innovative" sono alla base della forza di Banco Bpm, attivo in diversi ambiti del settore bancario - private e investment banking, asset management, banca assurance - anche attraverso le società partecipate del gruppo.

Il modello di business mette al centro le "proprie persone e le loro competenze, valorizzate da una formazione costante", spiega la banca sul sito istituzionale. Il gruppo opera nel solco della tradizione delle banche popolari generando redditività per i suoi azionisti e creando valore per tutti gli stakeholder nei territori in cui è presente, così da ricoprire un ruolo da "protagonista nello sviluppo sostenibile e inclusivo del Paese".



