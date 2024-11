Unicredit, le tappe dell'Ops, chiusura a giugno

Documento alla Consob entro 20 giorni, richieste di autorizzazioni alle autorità italiane ed europee, assemblea ad aprile 2025 e possibile chiusura dell'operazione a giugno. Queste le principali 'tappe' dell'ops di Unicredit su Banco Bpm descritte nei documenti presentati dalla banca guidata da Andrea Orcel.

In particolare, si legge nel documento, Unicredit conta di presentare a Consob il documento di Offerta entro il termine di 20 giorni di calendario dalla data odierna. Entro il medesimo termine presenterà le istanze per l'ottenimento delle autorizzazione preventive nonché le necessarie comunicazioni e le istanze per l'ottenimento delle altre autorizzazioni a Bce, Banca d'Italia e Ivass anche per la quota di controllo in Anima (su cui Banco ha lanciato l'offerta lo scorso novembre) e le altre controllate.

Ad aprile, il 10, sarà la volta dell'assemblea straordinaria che dovrà approvare l'aumento di capitale (pari al 13,9% del capitale sociale di Unicredit) di nuove azioni destinate a essere scambiate con quelle del Banco. Il Cda delibererà quindi l'aumento "nei più brevi tempi tecnici dopo l'ottenimento delle autorizzazioni preventive".

Il periodo di adesione sarà avviato successivamente alla pubblicazione del documento d'offerta. L'operazione, stima il gruppo, sarà completata entro giugno 2025, con la piena integrazione completata entro approssimativamente i 12 mesi successivi" e con la maggior parte delle sinergie realizzate entro 24 mesi.

