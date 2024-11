Le maggiori banche europee per capitalizzazione

Sul podio della classifica delle maggiori banche europee per valore in Borsa ci sono la britannica Hsbc e la svizzera Ubs insieme alla spagnola Santander. Se andrà in porto l'opa di Unicredit su Banco Bpm, che ha una capitalizzazione di oltre 10 miliardi il gruppo guidato da Andrea Orcel scalzerà Santander diventando la terza banca in Europa e la prima nella zona euro. Di seguito la classifica delle 'big seven' le sette più grandi banche europee per capitalizzazione con i valori espressi in euro, ad oggi.

1) Hsbc 157 miliardi

2) Ubs 105,7 miliardi

3) Santander 68,2 miliardi

4) Intesa Sanpaolo 64,1 miliardi

5) Bnp Paribas 64 miliardi

6) Unicredit 60 miliardi

7) Bbva 53 miliardi



Riproduzione riservata © Copyright ANSA