Urso, dazi ambientali per tutelare le nostre imprese

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "Dobbiamo tutelare le imprese e i cittadini europei dalla concorrenza sleale da parte di aziende di paesi che non hanno i nostri standard ambientali. Lo si può fare, lo si deve fare anche con norme che riguardano l'importazione o l'esportazione di prodotti, quelli che vengono chiamati giustamente 'dazi ambientali'". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a un convegno di Withub a Roma sul mercato energetico in Europa. (ANSA).