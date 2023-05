Festival economia sold out, pieni anche alberghi e ristoranti

(ANSA) - TRENTO, 30 MAG - Edizione da record sotto tutti gli aspetti quella che ha visto il Festival dell'Economia di Trento diventare maggiorenne. Confermato il successo della nuova formula firmata Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing. Il sold out degli alberghi della città e della provincia rilevato da diversi giorni prima dell'inizio del Festival è stato confermato dal tutto esaurito di pubblico nelle 21 sale che hanno accolto gli oltre 270 eventi nei quattro giorni. Nelle strutture campione monitorate, nei giorni del Festival si è registrata una occupazione alberghiera tra il 95 e il 99%. Con l'Università chiusa, è stato centrato l'obiettivo del coinvolgimento degli studenti universitari e non solo: sono stati più di 1.000 gli studenti delle scuole superiori della Provincia di Trento e da fuori Trento che hanno presenziato al festival.

A questi numeri si affianca il record registrato anche sul fronte dell'audience digitale: gli eventi in diretta streaming sul sito del Sole 24 Ore e sui suoi canali social (Linkedin, Facebook, Twitter e Youtube) hanno raggiunto oltre 600.000 utenti, un dato in forte crescita rispetto alla scorsa edizione e confermato anche dalla crescita dei browser unici sulla homepage del Sole24ore.com, che ha fatto registrare un +25% rispetto allo scorso anno. A questi numeri si aggiungono gli oltre 50.000 utenti che hanno seguito le dirette e i video on demand sul sito del Festival. I contenuti postati complessivamente sugli account del festival di Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin sono stati visti oltre 3,5 milioni di volte tramite la pubblicazione di 1.170 contenuti, totalizzando oltre 75.000 interazioni.

L'Ufficio stampa della Provincia - che ha curato questo aspetto ed i rapporti con i media fin dalla prima edizione, 18 anni fa - ha mobilitato un centinaio fra giornalisti, personale amministrativo e di segreteria, operatori, fotografi, informatici. Oltre 160 i comunicati stampa prodotti, di cui 14 in lingua inglese e tedesco, 511 i giornalisti e gli operatori accreditati quest'anno, di cui 350 presenti a Trento, con inviati dalle più importanti testate locali e nazionali. (ANSA).