Borsa: Tokyo, apertura poco variata (+0,08%)

(ANSA) - TOKYO, 30 MAG - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi poco mossa, orfana di Wall Street, per il giorno di festività nazionale negli Stati Uniti, con gli investitori che attendono l'ufficializzazione dell'accordo al Congresso Usa sull'innalzamento del tetto sul debito, previsto per domani. In apertura il listino di riferimento Nikkei apre a quota 31.257,89 (+0,08%), con un aumento di 24 punti. Sul mercato dei cambi lo yen tratta sui minimi in sei mesi sul dollaro, a 140,40, e a 150,40 sull'euro. (ANSA).