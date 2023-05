Borsa: Milano fiacca con Leonardo ed Eni, corre la Juve

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Primi scambi sotto la parità per Piazza Affari, fiacca al pari delle altre Borse europee. Il Ftse Mib cede lo 0,05% appesantito dalle vendite su Leonardo (-1,5%), Eni (-1,2%) e Nexi (-1,2%) e dalla debolezza dei bancari con Bper (-1,3%), Unicredit (-1%) e Banco Bpm (-1%) in testa ai ribassi. In controtendenza Mps (+0,9%), che beneficia delle parole del ceo Luigi Lovaglio, che ribadisce la capacità della sua banca di replicare i risultati del primo trimestre, acquisti anche su Stm (+0,8%), Tim (+0,6%), Stellantis (+0,4%) e Ferrari (+0,3%). Fuori dal Ftse Mib bene la Juve (+2,7%), in attesa del patteggiamento con la giustizia sportiva sulla vicenda della manovra stipendi. (ANSA).