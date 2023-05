La Uif rafforza i controlli sull'attuazione del Pnrr

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - La Uif, l'unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d'Italia, dopo un anno dalla creazione del primo meccanismo di alert, rafforza ora i controlli per creare anche una "struttura efficace, efficiente e strutturato, in ultima analisi idonea a presidiare il corretto accesso e utilizzo dei fondi del Pnrr". In una comunicazione a tutti i soggetti sottoposti agli obblighi di antiriciclaggio, la Uif ha reso disponibili ulteriori codici per la segnalazione di operazioni sospette " per consentire la pronta rilevazione di quei contesti in cui fossero stati ravvisati profili di anomalia, sia nella fase di accesso alle risorse sia con riferimento al loro utilizzo".

"La piena adesione alle predette indicazioni contribuirà a meglio indirizzare lo svolgimento di attività volte a prevenire illeciti nella gestione delle risorse del Pnrr, nonché agevolare analisi mirate nell'ambito delle singole aree "tematiche" di intervento.

