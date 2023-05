Esperto, idrogeno verde realtà tra 30 anni, ma va pianificato

(ANSA) - UDINE, 29 MAG - "L'idrogeno verde diventerà sicuramente una realtà, ma non possiamo sapere esattamente quando, se tra cinque o dieci anni. Ma tra trent'anni sono convinto che l'energia verde sarà assolutamente fondamentale, quindi le nazioni e i decisori politici dovrebbero pensarci bene e pianificare sin d'ora, se aspirano ad avere un ruolo importante in quel momento". Lo ha detto il professore e imprenditore K.R. Sridhar, fondatore & Ceo di Bloom Energy, società della Silicon Valley, tra i leader mondiali nel campo dell'energia sostenibile, ospite della Confindustria friulana nell'ambito dell'incontro "H2: l'energia del futuro. Il punto di vista dalla Silicon Valley" .

Sridhar, che ha lavorato anche per il programma Mars della Nasa, per convertire i gas atmosferici marziani in ossigeno per la propulsione, si è soffermato sul rapporto tra produzione di energia e sostenibilità. "Non ci dovrebbe essere conflitto tra abbondanza di energia e sostenibilità - ha detto - basta guardare al mondo, dove tutta l'energia sul pianeta, che alla fine è solare, viene prodotta in modo assolutamente sostenibile.

Nel passato abbiamo prodotto energia elettrica usando combustibili fossili - ha aggiunto - creando un problema tra sostenibilità ed energia a causa dell'anidride carbonica. Nel futuro, invece - ha continuato - ci sarà più abbondanza di energia e questa sarà a zero emissioni perché proverrà da fonti che non producono anidride carbonica. Quindi sono ottimista - ha sottolineato - non vedo davanti a noi un 'aut aut' su questo tema, ma piuttosto una situazione di 'et et'" (sia...sia...; ndr) Secondo Sridhar, che ha dialogato con la vicepresidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, "la più grande sfida per un imprenditore è la necessità di tentare di fare cose che nessun altro ha fatto". "Ma nessuno ti dirà come procedere, devi inventarti tutto da solo: non ci sono regole da seguire o lezioni da imparare e questo - ha concluso il professore e imprenditore - impone una diversa mentalità e richiede di dover lavorare su ciò che è sconosciuto, con il quale devi sentirti a tuo agio". (ANSA).