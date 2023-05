Borsa: Milano debole con Nexi, Erg e Tim, bene Tenaris

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Seduta incolore a Piazza Affari che non festeggia l'intesa sull'innalzamento del tetto del debito americano. In una giornata orfana di Wall Street e diversi listini europei, tra cui Londra, e con gli investitori guardinghi, il Ftse Mib ha ceduto lo 0,36% appesantito dalle vendite su Nexi (-1,9%), Erg (-1,5%) e Tim (+1,5%) nel giorno in cui il cda si è riunito per esaminare la cooptazione di Luciano Carta. Deboli le banche con Mps (-1,4%), Banco Bpm (-1,3%) e Mediobanca (-1%), in rosso anche Stm (-1,3%), Recordati (-1,2%) e Saipem (-1,1%). Limitano invece i danni energetici e utilities, con Tenaris (+1,9%), Terna (+0,4%), Snam (+0,2%), Italgas (+0,2%) ed Eni (+0,2%). Bene Amplifon (+1,1%), tengono anche Leonardo (+0,3%) e Campari (+0,2%). (ANSA).