Borsa: l'Europa è al palo senza Wall Street, Milano -0,5%

MILANO, 29 MAG - Sono al palo le poche Borse europee aperte fra le quali la peggiore è Milano (-0,5%) mentre Francoforte e Parigi cedono entrambe lo 0,15%. Oltre ad avere Londra chiusa, i listini non possono contare sulla bussola di Wall Street, che oggi è ferma per il memorial day, senza quindi reazioni all'accordo sul tetto al debito Usa raggiunto venerdì.

Pur tra scambi sottoli l'affievolirsi dei timori di una default dello Stato americano ha effetti sul reddito fisso dove si riducono i rendimenti in prima battuta del Bund tedesco e pure del Btp con lo spread che si allarga 185,5 punti base.

A Piazza Affari Tenaris (+1,67%) guida i rialzi in una giornata debole per il greggio che non impedisce a Eni (+0,15%) di essere fra i pochi big nel paniere principale a mantenere il segno più.

Sempre bene intonata Mps (+1,38%) mentre Banco Bpm (-1,78%), Recordati (-1,51%) e Nexi (-1,49%) stanno in fondo al listino.

