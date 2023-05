Borsa: Asia cauta dopo l'accordo sul debito Usa, bene Tokyo

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Seduta contrastata sulle Borse asiatiche. I listini dell'area hanno risposto senza sprint all'accordo trovato venerdì sul tetto al debito Usa, che deve essere ancora approvato da Congresso.

In una seduta che vedrà Wall Street chiusa per il memorial day e, oltre a Londra, anche altri listini europei fermi per festività, Sidney ha messo a segno un rialzo dello 0,88% e Tokyo ha guadagna l'1,03%. Più cauti i mercati cinesi: Hong Kong cede lo 0,67% e gli indici di Shanghai (+0,23%) e Shenzhen (-0,63%) marciano a due velocità diverse.

Seul è rimasta chiusa per la festa dell'illuminazione di Buddha.

(ANSA).