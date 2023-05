Fitto, 'sul Pnrr dibattito isterico, serve serietà'

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Sun Pnrr "un dibattito un po' troppo isterico", polemiche politiche "anche surreali", ribadisce il ministro Raffaele Fitto intervistato al Festival dell'Economia di Trento. "Serve serietà e responsabilità, ed è questa la cifra che sta caratterizzando l'azione del governo", sottolinea Per esempio, dice, "nel dibattito italiano si fa la corsa a prendersi i meriti "per le risorse concesse all'Italia, "ma non ci sono meriti nè medaglie da appuntarsi" perchè, dice, i criteri erano oggettivi. (ANSA).