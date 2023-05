Borsa: Milano (+0,5%) recupera con l'Europa dopo Wall street

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Mercati azionari del Vecchio in positivo dopo l'avvio di Wall street sull'ampio ottimismo per l'accordo sul debito statunitense: la Borsa migliore è quella di Amsterdam che sale dell'1%, con Parigi in rialzo dello 0,8% e Francoforte dello 0,7%.

Bene anche Londra e Milano che salgono di mezzo punto percentuale, con Madrid in rialzo dello 0,2%. Tonici i listini azionari di Mosca che crescono attorno al punto percentuale, nonostante il gas rimanga molto debole in calo del 4% attorno ai 24 euro al Megawattora. Stabile lo spread tra Btp e Bund sui 187 punti base.

In questo clima in Piazza Affari il titolo migliore di quelli a elevata capitalizzazione è Stm che sale del 2,4%, seguito da Moncler in crescita di due punti percentuali. In ribasso invece dell'1,2% Sia Mps sia Tim, con Erg che cede dell'1,6%.

Debole Mfe: il titolo B con dieci diritti di voto cede circa il 4% a 0,66 euro dopo i conti della partecipata tedesca Prosieben, che da parte sua procede piuttosto piatta a Francoforte sugli otto euro. Il timore per il Biscione è che per il 2024 il dividendo assicurato dalla società tedesca scenda ancora: era stato di 42 milioni nel 2022, mentre quest'anno è stato tagliato a soli tre. (ANSA).