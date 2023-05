Borsa: Milano piatta con l'Europa, spread scende a 183 punti

Le Borse europee tornano senza una direzione precisa dopo lo scivolone della vigilia: tutti i listini continentali ondeggiano attorno alla parità, con qualche movimento sul mercato dei titoli di Stato. Il rendimento del Btp a 10 anni scende di un punto (unico in Europa) al 4,32%, con lo spread nei confronti della Germania che scende a 183 punti base.

La Borsa di Mosca resta di poche frazioni sotto la parità nonostante il gas prosegua il suo crollo, con un calo del 6% anche sotto i 26 euro al Megawattora. Debole il petrolio che cede oltre un punto percentuale poco sopra i 73 dollari al barile.

Gli operatori non trovano spunti nemmeno dai future sull'avvio di Wall street che sono generalmente incerti e in Piazza Affari spiccano i cali di Tim e Pirelli che perdono entrambi l'1,7%.

Eni anche sulla discesa del greggio segna un calo di un punto e mezzo, mentre Generali dopo i conti ondeggia attorno alla parità con un'intonazione positiva. (ANSA).