Sapienza e associazione Epifani insieme per borse di studio

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto sindacale, relazioni industriali, ricerca scientifica. Sono alcuni degli ambiti attorno ai quali verranno indette le borse di studio Guglielmo Epifani. È stata, infatti, stipulata oggi una convenzione di collaborazione scientifica tra l'associazione Guglielmo Epifani e l'Università La Sapienza di Roma, Dipartimento di Scienze giuridiche.

L'Associazione Guglielmo Epifani, presieduta da Giusi De Luca Epifani, si ispira alla figura umana e politica dell'ex segretario generale della Cgil deceduto due anni fa.

L'associazione nasce con lo scopo di rendersi interprete delle esigenze della collettività contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese. Con la convenzione firmata oggi con l'università La Sapienza, "l'associazione Guglielmo Epifani - ha dichiarato la presidente Giusi De Luca Epifani - intende promuove la formazione universitaria e post-universitaria, soprattutto con riguardo alla materia del Diritto del lavoro e della previdenza sociale, del diritto sindacale, delle relazioni industriali, della ricerca scientifica e dell'approfondimento della conoscenza della materia". "Questo - ha aggiunto - attraverso l'assegnazione di premi per tesi di laurea, borse di studio per percorsi post laurea ed altri sussidi, in favore di studenti universitari capaci e meritevoli". "Credo che la firma della convenzione sia l'inizio di una collaborazione proficua e credo, soprattutto, che Guglielmo sarebbe molto contento di questo progetto dedicato al suo ricordo non solo come rappresentante sindacale e politico, ma - ha concluso - come persona profondamente umana e sensibile".

Il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università La Sapienza di Roma è una struttura protagonista nella promozione e nel coordinamento delle attività di ricerca in ambito giuridico.

"Sono onorata di sottoscrivere la convenzione con l'associazione Guglielmo Epifani - ha detto la professoressa Luisa Avitabile, direttore del Dipartimento di scienze giuridiche - per la grande stima e l' ammirazione per la figura di Guglielmo Epifani non solo come politico e sindacalista ma anche come uomo. (ANSA).