Federconsumatori,oltre 7.000 euro spesi il primo anno di un bebè

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Mantenere un bambino nel primo anno di vita costa sempre di più. Nel 2023 i neo-genitori spendono da un minimo di 7.065,07 euro fino a un massimo di a 17.030,33 euro, secondo uno studio dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori Onf. Rispetto al 2021 l'analisi registra un aumento complessivo medio del 5% per i costi minimi e del 8% per i costi massimi.

"Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nei giorni scorsi, ha dato mandato a Mr Prezzi di convocare al più presto una riunione della nuova Commissione di allerta rapida sui rincari dei prodotti per l'infanzia. Appare evidente, infatti, che, nonostante la riduzione dell'Iva al 5%, i benefici per i consumatori sui prezzi di latte in polvere, pannolini e simili sono pressoché inesistenti", afferma una nota dell'associazione.

Anche i bonus disposti dal Governo sarebbero "ancora insufficienti" e non rappresenterebbero "una soddisfacente certezza per fare programmi stabili".

Alla luce di tali difficoltà, sono sempre di più i genitori che ricorrono all'usato o ai portali online. Acquistando online il risparmio sull'importo minimo di spesa per il mantenimento di un bimbo nel primo anno di vita è del 29%, mentre su quello massimo del 34%. Il costo complessivo diminuisce ancor di più se si ricorre al canale dell'usato, che consente di risparmiare da un minimo del 55%, fino ad un massimo del 62%. Rimane molto diffuso, soprattutto sui social network, anche lo scambio gratuito di prodotti usati. (ANSA).