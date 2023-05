Borsa: Milano la migliore in Europa in attesa di Moody's

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Piazza Affari migliore Borsa in Europa nella seduta contrassegnata dall'attesa del rating di Moody's sull'Italia: l'indice Ftse Mib ha chiuso in crescita dell'1,05% a 27.520 punti, l'Ftse All share in aumento dell'1,01% a quota 29.664.

I mercati azionari del Vecchio continente hanno comunque registrato tutti un leggero rialzo: Parigi e Francoforte hanno chiuso in aumento dello 0,6%, con Madrid in crescita dello 0,3% e Amsterdam dello 0,2%. La Borsa più cauta è stata quella di Londra, che ha segnato un rialzo finale dello 0,1%.

Attorno alla parità i listini di Mosca, con il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam a 30,1 euro al Megawattora, in recupero dell'1,3%. Ma soprattutto è in calo lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni: il differenziale ha concluso la seduta sui mercati telematici a 182 punti base contro i 186 della vigilia, con il rendimento del prodotto del Tesoro sceso al 4,25%.

Con questo trend sono stati più facili gli acquisti sul listino azionario italiano, dove il titolo migliore è stato Interpump, salito del 4,4%. Molto bene anche Hera (+3%), con Mediolanum in aumento del 2,4%. In crescita del 2,2% sia A2a sia Tim, quest'ultima in chiara accelerazione nel finale.

Cauti invece Prysmian e Bper, saliti comunque entrambi dello 0,2%. (ANSA).