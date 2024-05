Jet Hr, accordo con HelloFresh dopo chiusura round finanziamento

Jet Hr prosegue la crescita e annuncia un nuovo accordo con la filiale italiana di HelloFresh, gruppo globale da 7,6 miliardi di fatturato, quotato e con sede a Berlino dove è stato fondato nel 2011. "Il sistema - sottolinea una nota - permetterà di automatizzare tutte quelle attività legate al payroll, alle assunzioni e alle simulazioni di costo dell'azienda, alla generazione dei cedolini fino all'onboarding di nuovi dipendenti con la relativa consegna di dispositivi per il lavoro come i Pc e molto altro, permettendo a manager e imprenditori di liberarsi da attività time consuming e di risparmiare tempo prezioso da dedicare al fare impresa e alla qualità delle relazioni con le proprie persone.

" Una soluzione - si legge - su cui i principali innovatori e imprenditori italiani hanno dimostrato di credere sin da subito, come dimostra il successo del primo round di finanziamento pari a 4,7 milioni di euro (il round pre-seed italiano più alto di sempre) e confermato dalla risposta di una società all'avanguardia e lungimirante come HelloFresh, terza azienda quotata che si aggiunge agli oltre 150 clienti che già hanno scelto Jet HR. Un numero cresciuto in modo esponenziale a meno di un anno dal lancio del servizio".

Secondo Marco Ogliengo, Cero e co-founder di Jet HR: "essere scelti da una società come HelloFresh, che non solo è parte di un importante Gruppo internazionale ma che deve rispondere ai rigorosi processi richiesti alle società quotate, è un'importante conferma della validità della nostra proposta.

Questi primi mesi del 2024 si sono aperti all'insegna di una crescita non solo quantitativa ma anche decisamente qualitativa dei clienti e il nostro impegno è massimo per offrire un servizio che possa andare anche oltre le loro aspettative".





