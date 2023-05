Borsa: Asia in rialzo, ottimismo sul debito Usa, Tokyo +1,6%

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Ha prevalso l'ottimismo tra gli investitori in Asia e Pacifico sulla soluzione al nodo dell'accordo sul tetto al debito pubblico negli Usa, per scongiurare quella che secondo la presidente della Fed Janet Yellen potrebbe diventare una "tempesta economica e finanziaria senza precedenti". La borsa di Tokyo ha guadagnato l'1,6%, toccando nuovi massimi dal 1990, seguita da quelle di Taiwan (+1,11%), Seul (+0,83%) e Sidney (+0,52%). Ancora aperte Hong Kong (+0,59%), Shanghai (+0,38%), Mumbai (+0,43%) e Singapore (+0,36%).

Positivi i future sull'Europa, in vista del bollettino della Boe, negativi invece quelli Usa, dove sono attese le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione e le vendite di case, insieme agli ordinativi, all'indice Fed di Filadelfia e del bilancio della stessa Fed. In agenda gli interventi della presidente della Bce Christine Lagarde e di alcuni membri del Fomc della Fed.

In calo il greggio (Wti -0,1% a 72,76 dollari al barile), l'oro (-0,43% a 1979 dollari l'oncia), che si mantiene sotto la soglia dei 2mila dollari, e il gas naturale (-2,18% a 31,25 euro al MWh). Sale il dollaro a 0,92 euro e 0,8 sterline, mentre si rafforza lo yen a 137,5 sul biglietto verde. Brillanti a Tokyo i grandi esportatori Sony (+4,34%)Asics (+3,48%) e Nikon (+2,87%), insieme al produttore di semiconduttori Tokyo Electron (+1,48%) (ANSA).