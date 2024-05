Pierini (Assobibe),'il Parlamento può cambiare la sugar tax'

"Ci sono ancora i margini per rinviare la Sugar Tax e il Parlamento, che è sovrano, può farlo" quando il provvedimento sul Superbonus nel quale è stata inserito l'avvio dell'imposta dal prossimo luglio, approderà domani al Senato. Lo afferma all'ANSA il presidente di Assobibe Giangiacomo Pierini chiedendo il rinvio della misura e ricordando come il governo si fosse "espresso più volte contro la sua introduzione ". A chi gli chiede la posizione espressa da Forzxe Italia nelle scorse ore contro l'introduzione della misura, il presidente sottolinea come lo scorso dicembre "sia le forze di maggioranza sia quelle di opposizione" si fossero espresse per cambiare la tassa "che comporterà, fra gli altri effetti, un aumento dei prezzi al consumatore e conseguenze negativi anche sui produttori agricoli italiani". "Continuo a sperare che ci sia stato un errore - conclude - visto che nella relazione tecnica, a differenza di quanto previsto nel testo dell'emendamento, era disposto un rinvio al 2026"



