Urso: "A breve interverremo sul caro-prodotti per l'infanzia"

"L'intervento che abbiamo fatto in queste ore sul caro pasta, tra pochi giorni lo faremo sui prodotti dell'infanzia, su cui abbiamo tagliato l'Iva ma non tutto di questo è andato a beneficio davvero delle famiglie". Lo afferma il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, agli Stati generali della natalità parlando dellìattività della Commissione di allerta rapida sui prezzi che si è riunita ieri al Mimit per la prima volta. "Sono piccole ma grandi cose - sottolinea il ministro - perché la pasta e il controllo sul prezzo è importante per le famiglie".