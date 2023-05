Borsa: l'Asia chiude piatta con i prezzi della Cina fermi

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - I dati sui prezzi quasi fermi in Cina non hanno mosso le Borse asiatiche, con quasi tutti i listini che stanno chiudendo sulla parità. Unica eccezione la Borsa di Giakarta, che scende di oltre un punto percentuale.

Tokyo, i mercati cinesi di Shanghai e Shenzhen oltre a Sidney si muovono sui valori della vigilia, con Hong Kong in calo dello 0,5% e Seul dello 0,1%.

In marginale rialzo i futures sull'avvio dei listini europei.

(ANSA).