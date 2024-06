Il gas scende ancora ad Amsterdam e si porta a 32,3 euro

Prosegue il calo del gas naturale sul mercato Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di luglio cedono il 2,32% a 32,34 euro al MWh dopo il ripristino dei flussi dalla Norvegia, dopo alcuni giorni di fermo, nel corso del fine settimana. In rialzo le scorte europee al 71,62% a 811,52 TWh. La Germania è prima con il 74,46% a 184,25 TWh, seguita dall'Italia con il 76,37% a 152,79 TWh. Valori che vengono definiti dagli esperti come "insolitamente elevati" per il periodo.



