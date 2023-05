Borsa: prevale il rosso in Europa, future deboli, Milano -0,58%

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - Prevale il segno meno davanti agli indici delle principali borse europee, con i future Usa in rosso alla vigilia dell'inflazione tedesca e americana. In arrivo dagli Usa le previsioni dell'Eia sull'energia e le scorte settimanali di greggio. Milano prosegue in calo dello 0,58% dietro a Francoforte (-0,3%) e Londra (-0,43%) ma davanti a Madrid (-0,84%) e Parigi (-0,89%). Si stabilizza sui 193 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,4 punti base al 4,23% e quello tedesco di 1,4 punti al 2,301%. Proseguono in calo il greggio (Wti -1,03% a 72,43 dollari al barile) e il gas (-2,36% a 36,01 euro al MWh ad Amsterdam), mentre sale l'oro (+0,28% a 2.029,78 dollari l'oncia) insieme al biglietto verde, scambiato a 0,91 euro e 0,793 sterline.

Deboli i petroliferi Shell (-1,22%), Bp e TotalEnergies (-1,17% entrambe) ed Eni (-1,13%). Sotto pressione Neste Oyj (-4%), Saipem (-2,46%) ed Equinor (-2,18%).

Tengono gli automobilistici Stellantis (+0,18%) e Mercedes (+0,63%) dopo le vendite di auto in Cina, girano in calo invece i produttori di semiconduttori Stm (-0,63%) e Infineon (+0,54%).

In campo bancario prosegue lo slancio di Banco Bpm (+4,94%) dopo la trimestrale e di Bper (+1,89%) che si prepara a diffonderla. Pesa Mps (-2,22%), dopo diverse inversioni di rotta, cede Intesa (-0,35%), resiste invece Unicredit (+0,04%).

In ordine sparso Natwest (+1,39%), Barclays (+0,8%), Sabadell (+0,5%), Bnp (+0,15%), Caixabamnk (-2%), Bbva (-1,5%) e Commerzbank (-0,65%). Poco mossa Ubs (-0,29%), che ha annunciato il nuovo modello operativo e l'ingresso dell'ex ad di Credit Suisse Ulrich Körner nell'esecutivo del gruppo. (ANSA).