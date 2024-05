Borsa: Milano a +0,1% con Fineco in testa e Mps in calo

La Borsa di Milano prova a recuperare terreno dopo un'inversione sotto la parità. Il Ftse Mib guadagna un marginale 0,1% a 34.500 punti.

A tenere a galla il listino gli acquisti su Fineco (+2,5%), seguito da Prysmian (+1,9%) e Tim (+1,4%). .

Sempre sotto pressione Mps (-1,3%) con il Tesoro che in vista della sua uscita dal capitale (ha il 26,7%), secondo ipotesi di stampa, potrebbe cedere, terminato il lockup a giugno, un pacchetto fino al 16% del capitale non necessariamente attraverso un collocamento lampo. Tra le opzioni anche la vendita alle fondazioni azioniste.

Vendite poi sull'energia, stretta tra il rialzo del gas e la cautela del petrolio. Snam cede l'1,16%, Erg l'1,15%, A2a l'1,09%, Terna l'1,05%.

Lo spread tra Btp e Bund oscilla sotto quota 128 punti. In saliscendi anche i rendimenti con il decennale italiano che torna al 3,81%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA