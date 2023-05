Wartsila: sindacati, il 18 maggio fatti oppure agiremo

(ANSA) - TRIESTE, 08 MAG - "Dobbiamo aspettare il 18 maggio", quando ci sarà il nuovo incontro al tavolo del Mimit sulla Wartsila, che "dovrà essere una riunione in cui si cominci a parlare in maniera seria, approfondita, puntuale" del futuro dell'impianto: "Non accetteremo più che si continui come è stato fino ad adesso, altrimenti sicuramente dovremo agire e agiremo".

Lo hanno detto i rappresentanti triestini dei sindacati di categoria Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, rispettivamente Fabio Kanidisek, Marco Relli e Antonio Rodà, al termine di un incontro con il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, sul futuro dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra.

"Abbiamo sollecitato il presidente Fedriga e la Regione Fvg ad avere una posizione molto chiara di solidarietà con noi - hanno spiegato i sindacalisti - e la Regione ci ha dato assoluta solidarietà e ha ribadito che è importante cosa e come si andrà a fare. Questo è il principio con il quale loro si sono posti nei confronti del Governo che, dicono, avrà sicuramente un ruolo importante in questa partita".

Il timore del sindacato è che "si arrivi all'incontro del 18 con un indirizzo molto chiaro già scelto da parte dell'azienda".

